BRENDOLA – Furto nel deposito Apple per 60mila euro: guardia giurata minacciata con estintore

Computer Apple ed orologi Bit Fit: è stato un furto di prodotti tecnologici di alta gamma quello avvenuto stanotte poco dopo le 4 in via del Progresso a Brendola presso la ditta Attiva, distributore per il nord Italia di prodotti Apple. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Brendola sono intervenuti dopo che alcuni malviventi avevano forzato un grosso portone carraio e si erano introdotti nella ditta. La guardia giurata presente a custodia del deposito ha tentato di fermare i ladri ed è stato minacciato con alcuni estintori. I malviventi sono riusciti a compiere parzialmente la loro azione e si sono poi dileguati, portando con loro solo parte della refurtiva, per un valore stimato di circa 60.000 euro. L’area vicina ed i caselli autostradali sono stati meticolosamente sottoposti a controllo dalle svariate pattuglie di Carabinieri intervenute tempestivamente. Sul luogo i militari hanno rinvenuto un furgone, rubato giorni fa a Brescia. Le indagini sono condotte dai militari della Compagnia di Vicenza con i colleghi del Nucleo Investigativo provinciale.