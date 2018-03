BRENDOLA – Pensaci Giacomino: Pirandello a teatro

La Bottega Teatrale di Pappamondo, centro di produzione e formazione teatrale, sabato sera debutta a Brendola nel teatro cittadino con uno dei capolavori di Pirandello, “Pensaci, Giacomino!”.

In “Pensaci, Giacomino” il protagonista prof. Toti, dopo aver fronteggiato con superba ironia e divertimento interiore l’ipocrisia e il perbenismo della società di provincia, le rimostranze della famiglia della giovanissima moglie e le intromissioni del parroco, conclude l’azione con un atto di inusitato coraggio, a difesa del vero amore. C’è, in questa commedia, tutta la polemica di Pirandello contro il perbenismo bigotto, il formalismo ed il falso orgoglio dell’ordine sociale. Pirandello sfodera tutta la sua paradossale visione della vita, tutto il suo ribellarsi alle convenzioni mortificanti della società, per dare luce all’incerto destino dell’uomo. Dopo la prima a Brendola, lo spettacolo andrà in scena il 7 aprile al teatro San Pietro di Montecchio, il 21 aprile al teatro di Montorso, il 29 maggio a Valdagno al teatro Campotamaso e il 16 giugno in piazza a Durlo di Crespadoro.