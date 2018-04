BRENDOLA – La città in tasca, con la nuova cartina turistica

Brendola in…tasca. Presentata ufficialmente la nuova cartina turistica di Brendola realizzata dalla Geoplan Srl di Conegliano (Treviso) con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Beltrame. L’evento si è svolto nella sala consiliare del Municipio alla presenza dello stesso primo cittadino Beltrame, dell’assessore alle attività produttive, bilancio e tutela del patrimonio storico e artistico Giuseppe Rodighiero, dell’assessore alla Sicurezza Alessandra Stenco, del consigliere comunale Alberto Rossi con delega al Turismo. All’incontro è intervenuto David Trentin, responsabile per le relazioni pubbliche di Geoplan: “Siamo stati veramente contenti – ha esordito – di aver potuto collaborare con il Comune di Brendola. Il risultato è stato ottimo, grazie soprattutto alla disponibilità di aziende e attività commerciali del territorio che hanno subito recepito la bontà del progetto. La nuova cartografia è stata realizzata in formato tascabile, come poster, nonché in modalità multimediale (disponibile sul sito internet www.geoplan.it): la stessa sarà aggiornata ogni due anni”. La nuova cartina, realizzata a costo zero per il Comune, è stata finanziata con il prezioso contributo di una quarantina di sponsor locali, i quali hanno acquistato degli spazi pubblicitari nella cartina in questione. Diecimila le copie stampate consegnate agli sponsor, delle quali un migliaio donate al Comune. Nella realizzazione è stata prestata particolare attenzione allo stradario di Brendola, dotando la cartina anche di una sezione che comprende i numeri utili e gli indirizzi di pubblica utilità. “Turismo ed imprese locali – ha spiegato l’assessore Rodighiero – raramente sono considerate come attività complementari. Ma come Amministrazione riteniamo che sia possibile creare sinergie tali da generare vantaggi ambivalenti anche sotto l’aspetto turistico”. Rodighiero ha inoltre sottolineato la preziosa collaborazione della locale associazione Pro Loco per quanto riguarda i percorsi culturali-storici e i luoghi di interesse (palazzi e ville) inseriti nella mappa. La cartina si completa con i due sentieri escursionisti sulle colline di Brendola (Monti comunali e San Vito) e il “Percorso della Grande Guerra”. La cartina è disponibile presso tutti gli inserzionisti, in Municipio, al Centro Medico, al Centro Sociale, al Palazzetto dello Sport, al Polo dell’Infanzia e al Centro di Pubblica Utilità di Vò.