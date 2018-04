BRENDOLA – La città “capitale internazionale” di Aikido

Archiviata con successo la “Final Four” di calcio a 5 del Veneto di due settimane fa, Brendola ospita da venerdì a domenica uno stage internazionale di Aikido al quale sono attesi atleti di Italia, Germania e Francia, organizzato dalla locale Polisportiva con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale e sotto l’egida dell’Associazione Internazionale Aikido (Aia) e dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (Aics). L’Aikido è un’arte marziale che mette in pratica le tecniche di difesa, disarmo e immobilizzazione. L’evento è stato presentato in Municipio alla presenza del sindaco Bruno Beltrame, dell’assessore alla sport Alessandra Stenco, del presidente nazionale dell’associazione Aikido Paolo Terzi, del presidente della Polisportiva Giulio Cicolin, di atleti brendolani e volontari della Protezione Civile. La scelta dell’associazione internazionale di Aikido di ospitare a Brendola lo stage è dovuta al fatto che il locale gruppo Geiko Dojo (che riunisce una quarantina di praticanti di guidati dal maestro Andrea Gelai, coadiuvato dai maestri Roberto Graser e Roberto Rossato) in questi ultimi anni ha organizzato diversi incontri a livello nazionale maturando una notevole esperienza sul campo. Inoltre Brendola è dotata strutture sportive come il Palazzetto dello Sport e la palestra del Centro di Pubblica Utilità di Vò di Brendola, all’altezza di questa manifestazione internazionale nella quale si alterneranno ad insegnare i maestri Adrien Halm cintura nera 8 Dan Francia, Ulrich Wallavuer Fader cintura nera 6 dan Germania, Mauro Terzi cintura nera 6 dan Italia, Bruno Maganzin cintura nera 6 dan Italia, Riccardo Depaoli cintura nera 6 dan Italia, Roberto Marchesano cintura nera 5 dan Italia, Sergio Benegati cintura nera 5 dan Italia e Andrea Gelai cintura nera 5 dan Italia. Questo il programma dello stage che vedrà impegnanti circa un centinaio di atleti: venerdì 27 aprile dalle 19,30 alle 21 a Vò di Brendola lezione di armi tradizionali giapponesi come il Jo, il bastone corto e il Bokken, la spada da allenamento in legno; sabato al Palasport dalle ore 10 alle ore 12,.30 e dalle 15 alle 17,30 e domenica mattina dalle 10 alle 12,30 lezioni sul tatami con i maestri internazionali di Aikido. Da sottolineare che sul tatami ci saranno praticanti con età che varia dai 7 agli 80 anni. La manifestazione è aperta al pubblico con ingresso gratuito.