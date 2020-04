“Brendola Insieme Covid19”: parte la raccolta fondi

Il cuore grande di Brendola: si può riassumere così l’iniziativa “Brendola Insieme Covid19”, lanciata dall’amministrazione comunale con tre realtà importanti del territorio: la Caritas locale, la Onlus Brendola Insieme e l’Asd Polisportiva Brendola.

“In questo momento di emergenza abbiamo deciso di unire le forze per aiutare le famiglie in difficoltà e proteggere la nostra comunità – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – chiedo a chi può, secondo le proprie disponibilità, di fare una piccola donazione. Uniti si vince sempre, è così che si fa in una grande famiglia e noi siamo una grande famiglia!”.

Don Giampaolo, Parroco dell’Unità Pastorale Santa Bertilla di Brendola e Presidente della Caritas Brendola, aggiunge: “Anche i nostri volontari sono, da sempre, vicini alle situazioni

di povertà del territorio: ci sentiamo comunità e vogliamo aiutare chi è più in difficoltà e saremo parte attiva in questa iniziativa”.

Gianbattista Callegari, Presidente di Brendola Insieme Onlus, si aggiunge all’appello: “Abbiamo unito le nostre forze… fatelo anche voi”.

Giulio Cicolin, Presidente dell’Asd Polisportiva Brendola, conclude con una metafora sportiva che una volta in più rimarca il senso di comunità dei brendolani anche e soprattutto in questo momento: “Come nello sport il buon gioco di squadra sconfigge l’avversario, così anche nella vita e nella nostra comunità ci uniamo per vincer l’emergenza sanitaria. Prima vinciamo questa battaglia, prima saremo di nuovo uniti vicini”.

L’invito è, quindi, quello di donare: donare per aiutare, donare per tutti i brendolani che sono in difficoltà.

PER LE DONAZIONI

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA

FILIALE DI BRENDOLA – PALAZZO DEL MERCATO 15 – 36040 BRENDOLA

IT92Y0839960190000000217575

CAUSALE: BRENDOLA INSIEME COVID 19