BRENDOLA – Importanti lavori allo scolo Cà Vecchie a Brendola

Il presidente Silvio Parise: “un’attività fondamentale per garantire la sicurezza idraulica ed il decoro”

Sono stati conclusi recentemente i lavori di manutenzione allo scolo Cà Vecchie in territorio comunale di Brendola. Un lavoro importante, in quanto è stato effettuato l’espurgo del fondo ed il ripristino della sommità arginale, in un tratto che si estende per una lunghezza di oltre 800 metri. “Le attività di manutenzione sono spesso sottovalutate e non se ne considera la portata e l’importanza prima che avvengano delle sciagure – spiega il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – pertanto programmare questi lavori nel territorio è strategico. Monitorare costantemente i corsi d’acqua e lo stato di manutenzione delle sponde e dei fondi appare fondamentale per garantire la sicurezza ai territori”. Ed il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, in un territorio che si estende per ben 98 comuni, tra Padova, Verona e Vicenza, svolge in modo assolutamente efficiente e costante questo compito. “Nel caso specifico abbiamo eseguito un lavoro particolarmente importante, in quanto – sottolinea il presidente Parise – è stato pulito il fondo di un corso d’acqua in una zona sensibile del territorio, così da far fronte ad eventuali precipitazioni che potessero verificarsi”. Interventi che il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta effettua con una certa frequenza e che, spesso, sono frutto di una sana collaborazione con le amministrazioni comunali. “L’intervento effettuato a Brendola è stato possibile grazie al dialogo costante che il Consorzio stabilisce con le amministrazioni comunali – conclude il presidente Parise – e si tratta di un lavoro impegnativo, ma fondamentale per la sicurezza idraulica dei territori e per garantire la tranquillità a cittadini ed imprese”.