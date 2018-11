BRENDOLA – Il paese in vetrina al Soco: “Un successo”

Il Comune di Brendola protagonista al Soco, un territorio letteralmente in vetrina, proprio nella novità che quest’anno è stata presentata alla storica kermesse. Tra i 10 chilometri, le 500 bancarelle, i 150 espositori e i 3 mila metri quadri di stand gastronomici, Brendola è stata la protagonista di “Territorio in Vetrina”, per vivere e far vivere il progetto di marketing di cui il Comune di Brendola è stata la protagonista. “Una grande opportunità per fa conoscere il paese” – ha detto il sindaco Bruno Beltrame. E Brendola infatti è stato il Territorio in Vetrina dell’ultima edizione della Fiera del Soco, dal 7 al 13 settembre. “Una vetrina preziosa per esprimere la vocazione turistica che Brendola ha, sia dal punto di vista culturale, ambientale e enogastronomico”.