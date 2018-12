BRENDOLA – Escursionista cade per oltre 20 metri

Questa mattina poco prima delle 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in un bosco in Contrà Casetta nel comune di Brendola per soccorrere un escursionista, scivolato lungo un pendio estremamente ripido. Il 59 enne di Fimon di Arcugnano era in compagnia del fratello quando è caduto, iniziando a ruzzolare per oltre venti metri, a Monte Rosso. I pompieri sono stati allertati da un signore, che ha sentito le grida di aiuto e ha inviato le esatte coordinate alla sala operativa del 115. La squadra composta anche da operatori SAF (speleo alpino fluviali) hanno raggiunto l’uomo, prestando il primo soccorso. Nel frattempo è arrivata sul posto anche una squadra del soccorso alpino. L’uomo è stato posto su una barella e portato fino all’ambulanza dai soccorritori, che si sono alternati lungo l’impervio tragitto. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e portato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.