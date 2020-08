Brendola diventa set cinematografico con Anna Valle

Da domani e fino al 10 settembre Brendola, “Porta dei Berici”, diventa protagonista e ospita le riprese della serie televisiva “Luce dei tuoi occhi”, le cui scene verranno in parte girate all’interno e all’esterno della splendida Villa Ferramosca Cantarella, ora di proprietà della famiglia Volpato. Protagonista della serie è l’attrice naturalizzata vicentina Anna Valle, molto amata dai brendolani che sperano di vederla anche di persona tra una pausa e l’altra delle riprese. Con lei molti altri attori famosi, tra i quali Giuseppe Zeno. La fiction, targata Mediaset, è prodotta dalla società Banijay Studios Italy di Roma, per la regia di Fabrizio Costa e andrà prossimamente in onda su Canale 5. Il primo ciak è stato girato a Roma in luglio. Nei prossimi giorni, quindi, la troupe sarà nel a Brendola e anche a Vicenza città.

LA TRAMA

La trama si dipana tra melò e thriller, e ha come sfondo un’affascinante accademia di danza. Anna Valle, nel ruolo di Emma Conti, è una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, considerata morta, sia in realtà viva e si nasconda tra le allieve dell’accademia di danza dove lei, ormai famosa ballerina internazionale, ha mosso i primi passi. Emma Conti troverà un nuovo amore in Enrico (Giuseppe Zeno) che veste i panni di un insegnante di un liceo vicentino. La storia si annuncia accattivante e contemporanea per un pubblico di tutte le età.

IL PATROCINIO

La Giunta Comunale di Brendola ha concesso il patrocinio all’iniziativa per il ritorno di immagine a favore del paese: “È un’occasione molto importante di promozione del territorio – spiega il sindaco Bruno Beltrame – che sicuramente avrà degli effetti positivi anche dal punto di vista turistico e culturale. La serie tv è un ottimo biglietto da visita per la nostra città, che ha la grande occasione di entrare nelle case degli italiani con il volto della bravissima Anna Valle”. “Auspichiamo – conclude il primo cittadino – che la protagonista e il regista si innamorino del nostro territorio, interessante sia sotto il profilo storico-culturale che ambientale, e che scelgano di girare anche qualche altra scena nei siti più suggestivi di Brendola”.

Villa Ferramosca Cantarella – (Fonte Pro Loco Brendola) Il prestigioso edificio fu costruito nel XVII sec. come residenza di campagna dei Conti Ferramosca, nobile famiglia aristocratica vicentina. La villa è posta su una piccola altura e si offre alla vista con austera eleganza. Di architetto ignoto, la villa è impostata su un perimetro rettangolare, presenta quattro prospetti che ripropongono le stesse forme architettoniche. Unica variazione il numero delle aperture, diverso nella facciata di ponente e di levante. La costruzione (soprattutto gli interni) ha subito diverse manomissioni in particolare nel XIX secolo. Dai Ferramosca la proprietà passò ai conti Cantarella e intorno agli anni 70 del secolo scorso alla famiglia Volpato che ha realizzato l’ultimo restauro per riportare la Villa al primitivo splendore.