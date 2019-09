Brendola, cancelli aperti a Villa Vescova

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso luglio del progetto di cui è il cuore pulsante, Villa Vescova (ex Villa Veronese) a Brendola (via Ferruccio Marzari, 2) apre per due giorni i propri cancelli: sarà l’occasione per visitare i suoi spazi, ma anche e soprattutto per conoscere le iniziative che già ospita e che nel tempo ospiterà. L’appuntamento è il 28 e 29 settembre con una serie di proposte aperte a tutti e pensate allo scopo di valorizzare i vari aspetti attorno ai quali ruota il progetto: Villa Vescova è infatti uno spazio di inclusione sociale – vi sono già ospitate tre persone in misura alternativa al carcere per le quali sono in fase di attivazione tirocini professionali per la manutenzione della villa e per lavori di manutenzione del verde e in agricoltura (quest’ultimi due in partenariato con la Fattoria Massignan, sempre di Brendola) – , un luogo di cultura, un centro di educazione e formazione alla legalità e un sito di produzione orticola a km 0.

Il progetto, nato grazie al decisivo contributo della Fondazione Cariverona, nell’ambito del bando “Valore e territori”, è stato lanciato dall’Associazione Diakonia Onlus, braccio operativo di Caritas Diocesana Vicentina, in partenariato con Fondazione Caritas Vicenza, Fondazione Esodo, Comune di Brendola, Fattoria Sociale Massignan, Fondazione Pietro Giacomo Nonis, Museo Diocesano di Vicenza, Museo Veneto delle Campane, Seminario vescovile di Vicenza, Top Teatri Off di Padova e Centro Sportivo Italiano – Comitato Vicenza.

“Invitiamo davvero tutti ad approfittare di questa occasione per scoprire questo luogo che fu la residenza del vescovo Pietro Nonis e che da oggi diventa uno spazio di speranza, cultura e legalità – afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin -. Villa Vescova vuole essere un luogo aperto alla cittadinanza e un incubatore di progetti che siano a beneficio delle persone ospitate, ma anche della comunità”.