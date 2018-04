BRENDOLA – Auto con targa falsa e niente documenti: denunciati due albanesi

I Carabinieri della Stazione di Brendola, nella tarda serata di ieri, hanno denunciato due cittadini albanesi. I due, controllati a bordo della loro auto in via Orna, viaggiavano su un’auto con targa palesemente contraffatta. Il conducente L.D. 35enne, domiciliato a Lonigo, è stato segnalato in stato di libertà per contraffazione, mentre il passeggero M.V 29enne,domiciliato a Brescia, sprovvisto di documenti d’identità, è stato indagato per la mancata esibizione di un documento attestante la regolarità della sua presenza nel territorio nazionale.