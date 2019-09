Brendola, aperto il bando per le luminarie natalizie

Sponsorizzare le spese delle luminarie locali: il Comune di Brendola ha pubblicato da pochi giorni un bando per contribuire a rendere magica l’atmosfera natalizia cittadina. “La scelta del bando – spiega l’Assessore alle finanze e attività produttive Giuseppe Rodighiero – deriva dal fatto che vogliamo creare un modello per stimolare i privati a supportare il Comune nella spesa per il miglioramento del contesto sociale e territoriale, dal quale gli stessi possono trarre beneficio. Non è una questione meramente di bilancio, bensì uno dei tanti modi per esprimere il proprio senso civico che come Amministrazione vogliamo promuovere”. L’Amministrazione comunale, quindi, ha pubblicato il bando per raccogliere i contributi: ora la parola passa alla sensibilità e generosità dei cittadini brendolani. L’iniziativa si è svolta già lo scorso anno e tre ditte hanno contribuito alla sponsorizzazione: tutti positivi i commenti della cittadinanza sull’allestimento. La magia del Natale passa anche da qui.