BREGANZE – La Vespaiolona: la Doc Breganze pronta alla festa

Venerdì 22 giugno 2018 torna a Breganze la Vespaiolona, la notte bianca e rossa tra vigne e cantine organizzata dall’associazione Strada del Torcolato e dal Consorzio Tutela Vini D.O.C. Breganze.

Tredici le cantine che, dalle 19.30 di venerdì alle 2.00 di sabato, apriranno le porte al pubblico per la degustazione dei loro vini in abbinamento ad una vasta serie di eccellenze gastronomiche locali. La partecipazione alla Vespaiolona è a numero chiuso e riservata ai possessori del kit-pass che comprende calice, mappa delle cantine aderenti e portabicchiere. Il kit-pass è acquistabile da lunedì 18 giugno presso la sede del Consorzio Tutela Vini DOC Breganze negli orari 11.00-13.00 e 16.00-19.00, online sul sito www.vespaiolona.it oppure in loco la sera della manifestazione.

Per tutta la serata sarà bloccato il traffico privato, ma sarà messo a disposizione un servizio di bus navetta che dalla centrale Piazza Mazzini porterà alle diverse cantine.

Verranno proposti abbinamenti gastronomici ai vini della D.O.C. Breganze: dal Vespaiolo, in degustazione nelle varianti fermo e spumante, fino ai rossi bordolesi e al Torcolato. Si potranno trovare i grandi piatti della cucina tradizionale veneta, come il bacalà alla vicentina, spiedo di quaglie e primi piatti con il Toresan ma anche piatti vegetariani, panini e hamburger gourmet.

Durante la serata tutte le cantine proporranno vari momenti di intrattenimento per grandi e piccoli con animazione, dj set e momenti di musica dal vivo.