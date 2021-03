Bpvi: 6 anni e mezzo a Zonin

Si è chiuso il processo di primo grado per il crack Bpvi: 6 anni e mezzo a Gianni Zonin, 6 anni e tre mesi a Giustini, 6 anni a Piazzetta e Marin, assolti Pellegrini e Zigliotto.

«Vittima predestinata di un processo in un clima di odio. Un condannato fin dal primo momento». Enrico Ambrosetti l’avvocato chiamato a patrocinare Zonin fa riferimento al Terrore della Rivoluzione francese. Secondo Ambrosetti la condanna era già scritta ancora prima di essere deliberata.

Tutti erano finiti a processo per i reati di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto. Dopo 115 sedute e quasi due anni di dibattimento sulle accuse di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, a cinque e mezzo dall’inizio delle indagini, scattate nel settembre del 2015 con il blitz della Finanza nella sede della Popolare di Vicenza, è giunto alla fine processo più atteso e forse controverso degli ultimi anni.

in aggiornamento