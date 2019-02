Botto nella notte – Assaltato il bancomat della Popolare di Verona

TORRI DI QUARTESOLO: furto con esplosione allo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Verona

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo e quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, alle ore 04.00 circa, intervenivano a Torri di Quartesolo in via Roma, per un sopralluogo a seguito del furto con esplosione allo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Verona.

Dai primi accertamenti svolti ignoti, poco prima, immettevano del materiale esplodente all’interno della postazione bancomat che facevano deflagrare asportando il danaro contenuto, ed allontanandosi a bordo di un Alfa Romeo di colore bianca.

Il danno è ancora in fase di quantificazione; le indagini sono in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza collocati all’esterno della filiale e nella zona circostanze.