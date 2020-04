Bottiglia molotov contro la sede del Pd a Vicenza

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro la sede del Pd provinciale di Vicenza, ieri. Gli attentatori hanno scagliato anche alcuni sassi, uno dei quali ha infranto il vetro di una finestra. Sul fatto stanno indagando gli agenti della Digos della Questura di Vicenza. Sul posto, una palazzina in zona Fiera, è stato trovato un foglio con la rivendicazione dell’attentato, firmato “uno dei tanti italiani”, con una lunga serie di riferimenti a problematiche sociali, ma che nega qualsiasi collegamento con la festa del 25 Aprile. La bottiglia molotov si è infranta sulla parete esterna della sede, annerendola, ma non ha causato altri danni.

Federico Formisano, Segretario Cittadino del Pd: “Oggi è stata violata la nostra casa: il luogo dove ci troviamo per discutere di politica, per portare avanti progetti e idee a favore dei cittadini, per sostenere i Sindaci nella loro quotidiana battaglia. E’ una violenza inaccettabile e da respingere con atti concreti, iniziando dall’isolare in maniera netta e senza alibi chi farnetica, chi diffonde notizie tendenziose, chi crea i presupposti per azioni eversive. Niente più alibi o concessioni benevole ma totale isolamento degli estremismi. Non vogliamo vedere scivolare nuovamente il nostro paese verso il qualunquismo e la barbarie. Ieri era il 25 aprile e il nostro partito era impegnato a ricordare che la libertà si conquista e si suda con azioni quotidiane e con grande responsabilità nell’Amministrare la cosa pubblica. Sembra che ci sia qualcuno che vuole colpire proprio chi in questo momento porta avanti con fatica e con impegno lo sforzo per far ripartire il paese”.