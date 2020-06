Bosco urbano di Carpaneda, affidato il servizio di gestione, manutenzione e custodia

Al bosco urbano di Carpanea la custodia e la manutenzione sarà garantita dalla Confederazione italiana agricoltori di Vicenza (Cia), associazione aggiudicataria della gara per la gestione dell’area naturalistica, con un’offerta di 7 mila euro più iva all’anno.

Questa mattina l’affidamento del servizio è stato l’occasione per un sopralluogo al bosco in strada Carpaneda, da parte dell’assessore alle infrastrutture Mattia Ieradi. Per la Confederazione italiana agricoltori di Vicenza (Cia), erano presenti il presidente Ernesto Nardi, il direttore Giandomenico Portinari e l’associato Emilio Lora.

“Oggi consegniamo le “chiavi” del bosco urbano di Carpaneda alla Cia a cui affidiamo il compito di valorizzarne l’importanza naturalistica e il patrimonio arboreo, con l’obiettivo di renderla un punto di riferimento per la cittadinanza – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ieradi – . Grazie alla Cia avremo finalmente un’area pulita e controllata. Questo è uno dei primi passi per restituire alla città un maggior numero di spazi verdi fruibili per il cittadino, in particolare per le famiglie”.

La Cia, oltre alla manutenzione del verde, dovrà assicurare il rispetto degli orari di apertura al pubblico, curando giornalmente l’apertura e la chiusura dei cancelli per motivi di sicurezza. Dall’1 aprile al 31 ottobre, il bosco urbano Carpaneda sarà accessibile al pubblico, dalle 7 alle 20, mentre dall’1 novembre al 31 marzo, dalle 8 alle 18.

Con l’adesione all’associazione forestale di pianura, nell’ambito del progetto Silva, il bosco urbano è entrato nel circuito mappato a livello regionale, con l’obiettivo di recuperare finanziatori per interventi di miglioramento ambientale ed ottenere la certificazione Fsc per l’area naturalistica (corretta gestione e traccciabilità prodotti derivati), così come per le altre realtà boschive comunali.

Sono attualmente in fase di studio collegamenti tra l’area Carpaneda e quella del piano Pomari per individuare soluzioni di miglioramento del sito naturalistico finalizzate ad aumentarne la fruibilità e la ricettività. Sono inoltre al vaglio la realizzazione di manufatti green per la custodia, di servizi igienici, postazioni per il pic-nic e spazi di sosta ombreggiati, questi ultimi anche a servizio della vicina zona artigianale.

Entro un paio di anni, inoltre, è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile, che collegherà Creazzo a Vicenza, con percorso tangente il bosco stesso e lungo la roggia Dioma.