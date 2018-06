BORSO DEL GRAPPA – Precipita col parapendio, muore a 25 anni

Un ragazzo di 25 anni, Flavio Violetto, ha trovato la morte nel pomeriggio dopo essere precipitato col parapendio. L’incidente sportivo si è verificato a Semonzo del Grappa. Il giovane, sarebbe precipitato da centinaia di metri, sembrerebbe addirittura circa quattrocento in base a quanto emerso nell’immediatezza dell’incidente. L’impatto col suolo nei pressi della pista d’atterraggio di Semonzo è stato tremendo e per il giovane appassionato di parapendio non c’è stato nulla da fare: è morto all’istante. Violetto era uno studente universitario di Cittadella e, nato a Castelfranco, era conosciutissimo nell’ambiente sportivo bassanese. Flavio studiava fisioterapia all’Università di Verona. Oltre ai genitori, lascia un fratello ed una sorella. Il volo libero era la sua passione, da tempo andava proprio nella zona di Borso del Grappa per praticarlo e faceva parte del gruppo Volo Libero Montegrappa Asd. Ieri si era recato sul Massiccio del Grappa con degli amici: tutto era iniziato come le altre volte, una bella giornata con la prospettiva di divertirsi e vivere belle emozioni. Si è lanciato, tutto sembrava normale. Finché, per cause ancora non del tutto chiarite, è precipitato nel vuoto da centinaia di metri. Per lui non c’è stato niente da fare. Sulla dinamica del tragico ora stanno indagando i carabinieri.