Boom Sangiovanni, disco di platino e primo posto in classifica! Tour in partenza a gennaio

Boom di Sangiovanni, l’Italia è impazzita per il cantante vicentino. Come riportato dal Giornale di Vicenza, il 18enne di Grumolo delle Abbadesse, arrivato secondo nell’edizione di quest’anno di Amici, è in testa alla classifica dei dischi più venduti della settimana per la terza settimana consecutiva, mettendosi alle spalle i Maneskin. Inoltre, resta in testa anche tra i singoli con il brano Malibù. Intanto, Sangiovanni ha annunciato ieri le date del suo tour in programma a gennaio dell’anno prossimo.

Giovanni Pietro Damian, il nome all’anagrafe dell’artista, sta vivendo un momento d’oro: in sole due settimane, è arrivato a vincere il disco di platino per il suo Ep d’esordio e ha sfondato il muro dei 100 milioni di stream. Non è bastato, ai Maneskin, vincere l’Eurovision Song Contest per scalzare il vicentino dalla testa delle classifiche: il disco della band, Teatro d’Ira – Vol.1, pur essendo salito dalla quinta alla seconda posizione, resta nel gradino centrale del podio, buono solo per restare davanti al rapper Rkomi, terzo con Taxi Driver.

Visto il grande successo, Sangiovanni ha annunciato ieri il suo tour, in programma ad inizio 2022: primo appunamento l’8 e il 9 gennaio a Torino, a Venaria Concordia, quindi due show a Milano all’Alcatraz il 12 e 14 gennaio. Faranno seguito le date alla Firenze Tuscany Hall (19 e 20 gennaio), quella al Palapartenope di Napoli (22 gennaio) e quelle a Roma dell’Atlantico Live (26 e 27 gennaio).

I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e Vivaticket e saranno comprabili fisicamente dal 10 giugno.