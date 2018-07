Bonifica bellica a Parco Querini, in attesa della riqualificazione delle ex serre

Parco Querini, da lunedì 23 luglio chiuso l’accesso da via Rodolfi per l’avvio della bonifica bellica

Propedeutica alla riqualificazione delle ex serre

Lunedì 23 luglio inizieranno le operazioni di bonifica bellica a Parco Querini, propedeutiche ai lavori di restauro delle ex serre Cunico.

La bonifica, che sarà eseguita dalla ditta, qualificata per realizzare interventi di questo tipo, S.O.S. Diving Team srl, ha l’autorizzazione del Genio militare di Padova e avrà l’assistenza archeologica della ditta Diego Malvestio e C. s.n.c. di Concordia Sagittaria che ha eseguito le indagini preliminari alla progettazione.

L’intervento sarà finanziato nell’ambito dell’investimento del Bando periferie per il recupero delle ex serre Cunico di Parco Querini pari a 1.050.000 euro.

E’ necessario venga svolta l’operazione di bonifica prima dell’avvio del restauro delle serre poichè l’area di Parco Querini è stata bombardata durante la Seconda guerra mondiale.

Pertanto da lunedì 23 fino a lunedì 30 luglio, salvo ritrovamenti, l’ingresso da via Rodolfi di Parco Querini rimarrà chiuso, come previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Rucco; l’accesso sarà consentito da viale Rumor e dall’ospedale San Bortolo.

Inoltre sarà interdetta tutta l’area comprendente le ex serre e la zona circostante su cui si svilupperà il cantiere ampia 2.766 metri quadrati.