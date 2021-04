Bomba day, consegnati tutti i pieghevoli ai residenti e negozianti

La macchina messa in moto dal Comune per il bomba day di domenica 2 maggio sta girando a pieno regime.

Nel fine settimana i volontari della protezione civile comunale hanno consegnato oltre 2000 lettere e pieghevoli informativi alle famiglie e alle attività interessate allo sgombero.

Contemporaneamente è entrato in funzione il numero verde gratuito 800-127812: gli addetti dell’ufficio relazioni con il pubblico rispondono a domande sull’evacuazione e raccolgono le prenotazioni di chi chiede di essere ospitato nei centri di accoglienza allestiti dal Comune.

Queste prenotazioni vanno fatte al numero verde o direttamente sul sito www.comune.vicenza.it entro giovedì 22 aprile, per dare modo all’amministrazione di allestire il servizio nel migliore dei modi.

In questi giorni, inoltre, i servizi sociali del Comune stanno contattando le persone non autosufficienti, gli anziani soli e i malati gravi, bisognosi di particolare assistenza, per verificare necessità di accoglienza. Le persone fragili che non fossero ancora state contattate possono rivolgersi direttamente al numero 800-127812 per segnalare eventuali difficoltà.

Nei giorni immediatamente precedenti il bomba day i positivi al Covid e le persone in quarantena saranno contattati direttamente dall’Aulss8 Berica, che darà precise disposizioni in merito all’accoglienza curata dal Comune in uno spazio della Fiera dove sarà garantito il loro l’isolamento.

Per tutte le informazioni: www.comune.vicenza.it/bombaday.