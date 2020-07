Bomba d’acqua nell’Alto Vicentino: Schio la più colpita (VIDEO)

Un nubifragio con forte vento e grandine si è abbattuto oggi pomeriggio intorno alle 17.30 in pochi minuti sull’Alto Vicentino e su Schio in particolare, dove il centro storico ha subito allagamenti. Danni a negozi e attività commerciali, che sono finite sott’acqua. Pompieri al lavoro anche in garage e cantine di privati cittadini. Il nubifragio ha interessato anche Malo e Torrebelvicino.

Foto Meteo del Grappa e Pedemontana