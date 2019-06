Bomba d’acqua nel Vicentino, allagamenti e disagi in particolare a Schio e Arzignano

N

Nel tardo pomeriggio una bomba d’acqua si è abbattuta nel Vicentino, con particolare intensità nelle zone di Schio – dove alcuni scantinati e zone basse sono rimasti allagati e di Arzignano – in particolare in zona industriale. Gravi disagi e allagamenti sono stati segnalati anche a Valdagno, Torrebelvicino e Malo. In totale si tratta di una cinquantina di chiamate a fronte di una ventina di interventi dei vigili del fuoco a partire dalle 17, che sono in fase di ultimazione in questi momenti. Non sono segnalati danni a persone o cose.