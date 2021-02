Bomba carta: forse l’obiettivo non era Alessandra Moretti

Aggiornamento

Non è ancora chiaro se l’obiettivo della bomba carta fosse Alessandra Moretti o se sia un caso che sia scoppiata in prossimità della sua abitazione. Mentre la Digos indaga emergono altri dettagli sullo scoppio della scorsa notte.

Il luogo dove è stata piazzata la bomba casta si trova a 30 metri dall’abitazione di Moretti davanti ad un edificio vuoto. Si trova anche in prossimità della Caritas di Vicenza. Non è chiaro ancora quindi se sia una bravata o se l’obiettivo fosse la casa di Alessandra Moretti o la sede della Caritas.

La notizia

Una bomba carta è stata fatta esplodere sotto l’abitazione dell’eurodeputata del PD Alessandra Moretti in via Pasi a Vicenza fra le 2 e le 3 di notte fra lunedì e martedì. Non vi sono né danni né feriti. Alessandra Moretti si trova a Bruxelles. Non vi sono state ancora rivendicazioni. Indaga la Digos della Polizia di Stato di Vicenza. Saranno probabilmente fondamentali le immagini di videosorveglianza della zona.

Nella zona abitano i suoi genitori e il fratello. Non si escluderebbe una matrice diversa da quella politica.

Il PD provinciale

“Il Partito Democratico della provincia di Vicenza esprime solidarietà e vicinanza all’eurodeputata Alessandra Moretti per il vile attacco avvenuto davanti alla sua abitazione vicentina. Solo vigliacchi pericolosi e violenti possono concepire e realizzare azioni di questa gravità. Siamo vicini ad Alessandra e alla sua famiglia, e auspichiamo che le forze dell’ordine facciano presto chiarezza su un gesto che ha il sapore amaro di certo estremismo purtroppo ancora oggi strisciante e capace di atti violenti. Le forze democratiche e le persone che le rappresentano non si faranno intimidire ma continueranno con il dialogo ed il rispetto a costruire una politica del confronto pacifico”. Sono queste le dichiarazioni di Chiara Luisetto, Segretaria prov PD a seguito della notizia dell’esplosione di un ordigno davanti all’abitazione dell’eurodeputata Alessandra Moretti.