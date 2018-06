BOLZANO V.NO – Harley si schianta contro auto: 43enne miracolato

Tremendo schianto ieri sera alle 19:45 circa lungo la strada regionale 53 verso San Pietro in Gu. M.Z., 43enne del luogo, alla guida di un’Harley-Davidson, giunto all’altezza del supermercato “Prix” non è riuscito ad evitare l’urto con la Fiat Punto condotta da E.S., 19enne di San Pietro in Gu, che, proveniente dalla direzione opposta, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per immettersi sul parcheggio del supermercato. Dopo l’urto il motociclista è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Vicenza, con lesioni lievi. Rilievo del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura di due pattuglie ella Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.