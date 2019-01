BOLZANO V.NO – Auto va a fuoco in un distributore

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale di un distributore di carburanti lungo la statale a Bolzano Vicentino per l’incendio di un’autovettura. Il conducente della Chrysler Pt Cruiser si era fermato per fare gasolio, quando si è accorto del fumo provenire dall’auto, che subito dopo si è incendiata. I pompieri accorsi da Vicenza e Cittadella con tre automezzi hanno spento la vettura completamente avvolta dalle fiamme, evitando l’estensione del rogo alla pompa, comunque danneggiata da calore da irradiazione. Danni da calore anche alla cartellonistica e alla pensilina. La zona del gruppo pompa interessata dalle fiamme è stata interdetta. Le operazioni di completo spegnimento raffreddamento e rimozione dell’auto sono terminate dopo circa due or