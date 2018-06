Bollywood torna nel Vicentino: set a Montecchio Maggiore

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Bollywood torna nel Vicentino. Dopo qualche anno dal colossal girato a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore, “Kambaqt Isq”, autentico successo in India, il cinema bollywoodiano torna nella città castellana, con una nuova location, i Castelli di Giulietta e Romeo.

Un sodalizio reso possibile grazie alla Città di Montecchio Maggiore, al ristorante Castelli di Giulietta e Romeo e a Vicenza Film Commission. Si tratta del film “Amavas” (eclissi di luna) diretto dal regista Bhushan Patel, prodotto da Viking Media & Entertainment Limited e sarà nelle sale indiane a settembre.

Due i nomi di spicco (per il mercato indiano) del cast: l’attore Sachiin Joshi, co-finanziatore della pellicola con la sua famiglia di imprenditori, affiancato da Nargis Fakhri (nella foto durante le riprese a Montecchio, fonte Instagram), modella indo-americana nata a New York da madre ceca e padre pakistano, dal 2011 stella di Bollywood. Un evento molto sentito dalla comunità indiana residente nell’Ovest Vicentino. Molti residenti di origine indiana hanno voluto assistere alle riprese anche se la notizia non era stata divulgata. Ne sono venuti a conoscenza grazie alle indiscrezioni trapelate dai profili facebook di qualche protagonista. Secondo Vicenza Film Commission, a Montecchio sono girate scene prevalentemente romantiche, ma nel film esistono anche ambientazioni noir e horror. Montecchio si affianca a Mumbai, Londra, Lago di Garda e Venezia fra le location di “Amavas”