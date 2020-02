Bocconi avvelenati e 6 cani morti: la denuncia sui social

6 cani avvelenati in Altopiano in una settimana: la denuncia arriva dai social, dove un post reso pubblico da una turista recita così: “Da mercoledì scorso a oggi hanno avvelenato 6 cani (o per lo meno, 6 sono quelli che hanno portato in clinica a Thiene). Asiago non é un posto per chi ama passeggiare con i propri cani.Tra quei sei cani c’era una mia amica. Asiago, non ci rivedrai mai più”. Sembra che si tratti di casi di bocconi avvelenati, soprattutto nella zona dell’Ossario militare. Anche la sezione altopianese di Enpa Asiago 7 Comuni raccomanda massima attenzione ai proprietari dei fidi amici a quattro zampe. Altri episodi si erano già registrati nel febbraio del 2016 e del 2018.