Bocciodromo: “Non ci muoviamo e non ci facciamo tappare la bocca”

Il Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza ha diffuso oggi un comunicato stampa in seguito alla notizia in base alla quale la Giunta Rucco intende lanciare un bando per la gestione del centro. “Apprendiamo dai giornali -scrivono- di questa mattina che la giunta sta predisponendo un nuovo bando sul bocciodromo.

Cominciamo complimentandoci col sindaco per l’originalità delle idee: le attività da lui elencate nel nostro spazio si svolgono già, grazie all’impegno di volontari e volontarie che garantiscono il funzionamento giornaliero della struttura.

Se l’idea è quella di prendere le attività dello spazio e svuotarle di significato con il mantra del “no politica” l’unica interpretazione che possiamo dare a queste dichiarazioni è che l’Amministrazione non sa cosa fare con il nostro spazio.

Se l’unico interesse del Sindaco è quello di eliminare le voci critiche verso una giunta che in questa città di buono non è riuscita a fare nulla, la nostra risposta resta sempre la stessa: dal bocciodromo non ci muoviamo e non abbiamo nessuna intenzione di farci tappare la bocca”.