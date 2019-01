Bocciatura Valdastico Nord, il commento di Apindustria

“Come Apindustria – commenta il Presidente Flavio Lorenzin – vogliamo leggere nella bocciatura da parte del Consiglio di Stato della realizzazione del tratto A31 Piovene-Pedemonte un concetto di fondo molto chiaro, ovvero che la Valdastico Nord va realizzata tutta. E, aggiungo, nel minor tempo possibile. Questo è da sempre un nostro convincimento e confido che questa sentenza non venga strumentalizzata ad arte per metterne in discussione l’utilità, valutazione nella quale il Consiglio di Stato non è neppure entrato. L’altro auspicio è che questa sentenza, al netto delle contromosse del concessionario, non riporti indietro il calendario di 6 anni, spostando ancora più in avanti il giorno in cui vedremo completata un’opera strategica per tutto il Nordest di cui si parla dagli anni ’70”.