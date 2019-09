Boccia, Autonomia rispettando Carta

“Faremo l’Autonomia, rispettando la Costituzione. Ci sono già punti di incontro con il presidente Conte”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, entrando al Quirinale per il giuramento. “E’ un giorno importante per il Paese e mi auguro che oggi – ha detto – si percepisca che c’è bisogno di una svolta per il nostro Paese”. ANSA