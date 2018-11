BOCCACCIO A VICENZA – Giovane avvicina una ragazza e le eiacula addosso

Episodio boccaccesco ieri sera alle 18 in via Quadri a Vicenza dove una ragazza di 22 anni stava rientrando a casa a piedi. La giovane ha notato un ragazzo di corporatura magra alto circa 1,80 cm, chiaro di carnagione, con cappuccio e sciarpa che gli travisavano il volto. L’individuo le dava l’impressione di compiere attività ginnica per cui la giovane non si è sentita intimorita. Giunta in via Sant’Elia, però, il soggetto che la seguiva le si è avvicinato approcciandola e chiedendole il nome e dove abitasse.

La ragazza non ha risposto dicendogli di allontanarsi, ma il soggetto si è avvicinato così tanto da far sentirne il contatto fisico da dietro. Ha poi esclamato: “Oh cazzo, ti ho sb… addosso, scusa” (ndr. “oh cazzo, ti ho eiaculato addosso, scusa”).

Si è poi allontanato verso via Quadri mentre la giovane, un po’ scossa, è arrivata a casa ed ha raccontato quanto successo ai famigliari. Mentre ricostruiva l’accaduto, la sorella le fa notare che i vestiti che indossava erano sporchi di un liquido bianco. E’ stata quindi allertata la polizia di Stato di Vicenza che si è portata nell’abitazione e ha raccolto la testimonianza. La giovane ha riferito di aver notato che l’individuo teneva una mano alle parti intime ma non avrebbe mai pensato che arrivasse a tanto. Sono stati acquisiti gli abiti imbrattati e la polizia sta indagando sull’eisodio.