Block Friday a Vicenza: blocchi colorati contro Comune, banche, multinazionali e industria

Anche a Vicenza gli studenti hanno aderito al quarto sciopero globale per il clima ed hanno sfilato lanciando un messaggio affinché vengano attuate concrete ed immediate politiche per il clima. Una manifestazione rinforzata nel suo senso anche dai recenti disastri derivati dal maltempo (vedi Venezia). Il corteo è partito alle 9 dal piazzale della Stazione e toccando luoghi simbolo della città. Una manifestazione caratterizzata dai colori, ognuno dei quali determinava un ‘obiettivo’. Un blocco rosso si è portato davanti al Comune per dire basta alla cementificazione e ai supermercati. Un blocco verde blocca Benetton, per dire basta fast fashion, basta deforestazioni, basta sfruttamento dei territori. Un blocco Blu blocca Confindustria per dire Basta grandi opere e un Blocco giallo blocca Intesa San Paolo, per dire a basta finanziamenti al carbone fossile!