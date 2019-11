Blocco Studentesco Vicenza celebra anniversario morte di Yukio Mishima.

Vicenza, 25 novembre 2019 – “Sapere e non agire equivale a non sapere” questo il testo dello striscione affisso nella notte dai militanti del Blocco Studentesco per omaggiare il genio giapponese Yukio Mishima.

“Mai come in quest’epoca – afferma il movimento studentesco in una nota – le parole di Mishima risultano essere attuali. Ci troviamo, infatti, davanti a una generazione che possiede tutti gli strumenti per sviluppare un pensiero critico e autonomo ma che vive avvolta in una nube di noia, pressapochismo e egoismo che impedisce loro di reagire dalle imposizioni che gli vengono date dall’alto.”

“Troppo spesso – continua la nota – chi si fa portavoce e amministratore dei diritti degli studenti lo fa da una posizione privilegiata, seduto su una poltrona, coccolato dai professori e decantando libertà e uguaglianza con un atteggiamento borghese”

“Ed ecco che il Blocco Studentesco – conclude la nota – prende come esempio le parole di Yukio Mishima; siamo avanguardia dello stile e del movimento. Un’oasi di cultura e libertà dove il pensiero diventa azione. Il Blocco Studentesco è da sempre presente in strada, nei quartieri e nelle scuole affianco agli studenti e alle loro battaglie quotidiane.”