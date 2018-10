Blocco Diesel Euro 3: anche Confesercenti scrive ai sindaci

Confesercenti del Veneto Centrale desidera scrive alla Presidente della Provincia e ai Sindaci di Vicenza, Bassano del Grappa e Schio sul problema del blocco del traffico veicolare in atto dal 1° ottobre al 31 marzo 2019.

“Tenendo in considerazione l’elevato numero di mezzi, da euro 0 a euro 3, tutt’ora in essere all’interno della provincia di Vicenza, il blocco dei mezzi provocherà una maggiore rarefazione del commercio e dei servizi”. Dichiara il Vicepresidente Flavio Convento

Il singolo cittadino, vista questa situazione, sarà demotivato a frequentare i centri storici e volgerà il suo interesse verso i centri commerciali.

Confesercenti del Veneto Centrale vuole, invece, essere a fianco delle attività di vicinato, i piccoli negozianti devono essere sostenuti.

“Siamo consapevoli che la salute dei cittadini è un aspetto fondamentale per ogni amministrazione, dell’attenzione che viene posta nei confronti della qualità della vita dei cittadini. Confesercenti crede nell’importanza di trovare forme di energia alternative non solo per i mezzi di trasporto, ma, soprattutto, educare le persone a una coscienza ambientale.

Auspichiamo che venga creato un tavolo di confronto tra Istituzioni e rappresentanti di categorie, per arrivare a un obiettivo condiviso senza danneggiare le varie attività. Provincia e Comuni adottino un piano per agevolare gli operatori economici e i privati cittadini e venga studiato un sistema per aiutare economicamente il rinnovo delle auto a chi è costretto a cambiarle”. Conclude il Vicepresidente.