Bloccati sul ”Sequoia Adventure” a Gardaland. I tecnici li raggiungono risalendo le rotaie

Dieci minuti che sono parsi interminabili. Bloccati, in un convoglio, in cima a una delle salite delle montagne russe ”Sequoia Adventure”, una delle attrazioni più amate di Gardaland. Si sono vissuti attimi di grande preoccupazione quest’oggi nel mega parco divertimenti di Castelnuovo del Garda.

Dopo una giornata da ”urlo”, nel vero senso della parola, sia in termini di presenze che di attrazioni dedicate ad Halloween e alle maschere, nel grande parco si sono vissuti attimi di vera paura anche se, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio. All’improvviso, infatti, un convoglio dell’attrazione, nata per i 30 anni del parco, 14 anni fa, e che ha tra le sue caratteristiche principali di ”ripiegarsi” su sé stessa di 180 gradi e di far viaggiare a testa in giù i clienti, si è fermato.

A bordo alcune persone che sono rimaste bloccate in quota per poco più di dieci minuti, in attesa che arrivassero i tecnici. Questi si sono arrampicati sulle impalcature seguendo le rotaie percorse dal carrello ed hanno verificato se fossero presenti eventuali guasti. Da quanto emerge il blocco sarebbe scattato perché i sistemi di sicurezza avrebbero rilevato un’anomalia. Anomalia, che, dopo i controlli non è comunque stata riscontrata.

Per il Sequoia Adventure non è la prima volta che si verificano degli stop di questo tipo. Si ricorderà, nel 2017, nel giorno della riapertura del parco per la nuova stagione, che a causa di un grande blackout un carrello di questa attrazione si era bloccato con le persone a testa in giù. Anche in quel caso il problema era poi stato risolto ma con una scarica di adrenalina ben superiore a quella normalmente provata da chi si approccia a queste divertenti attrazioni.