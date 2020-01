Blitz antiprostituzione in città: decine di controlli, otto multe, una donna espulsa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un serie di controlli anti-prostituzione sono stati effettuati su iniziativa del Questore di Vicenza, in sinergia con il sindaco Rucco ed in ottemperanza alle direttive del Prefetto, nella serata di ieri. Al servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno della prostituzione su strada, hanno partecipato uomini e mezzi di varie articolazioni della Questura, della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto.

L’attività ha condotto al controllo complessivo di 31 soggetti e 15 veicoli; nell’ambito della stessa sono stati inoltre contestati otto illeciti amministrativi per la violazione del Regolamento di polizia urbana del Comune di Vicenza, a cittadini che si accompagnavano alle prostitute nonché vagliate le posizioni di quattro donne dedite al meretricio, che venivano pertanto accompagnate per approfondimenti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. In capo ad una cittadina albanese emergevano elementi che consentiranno di fa partire il procedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, da eseguirsi nelle prossime ore, mentre nei confronti di tre cittadine romene saranno adottati i provvedimenti relativi alla limitazione del diritto di ingresso e soggiorno che la normativa di settore destina ai cittadini comunitari. Tale attività sarà intensificata nelle prossime settimane al fine di scongiurare situazioni di pericolo e di degrado nei luoghi interessati dal fenomeno.