Blitz antidroga in viale Mercato Nuovo: arresti, denunce e sequestro di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, con una Squadra Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, da pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Vicenza e Torri di Quartesolo e da personale della Polizia Locale di Vicenza, nelle prime ore di stamane – con 30 uomini e 15 pattuglie – hanno proceduto ad un mirato controllo in viale Mercato Nuovo a Vicenza,per contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a procedere all’identificazione di quelle persone che di recente erano state segnalate dai residenti del posto per i loro comportamenti molesti. I militari dell’Arma con il personale della Polizia Locale dopo essere giunti sul posto e circondata l’area hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Silvester Oyoro, 23enne, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora che poco prima era stato notato cedere della sostanza stupefacente ad un 40enne, di nazionalità italiana, residente a Caldogno che per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’arrestato, inoltre, veniva trovato in possesso di 105 euro ritenuta provento di attività di spaccio. E’ stato poi rintracciato Innocent Ottah, 31enne, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato poiché deve scontare la reclusione di anni 1 e giorni 28 perché riconosciuto colpevole di reati inerenti la detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



E’ stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Clement Asaka, 31enne, di nazionalità nigeriana, residente a Feltre (BL). Infine, sono stati rivenuti nel terreno e sequestrati 12 involucri adeguatamente confezionati contenenti marijuana (gr. 0,29), eroina (gr. 1,87) e cocaina (gr. 0,22).Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati rispettivamente accompagnati presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore per la successiva udienza di convalida e la Casa Circondariale del capoluogo per l’espiazione della pena.