Blitz antidroga a Schio: controllate 50 persone e 3 segnalati alla Prefettura

Come da Ordinanza emessa dal Questore di Vicenza Dott. Failla, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 di ieri 29 ottobre, a Schio si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio. In particolare il servizio si è svolto con 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto della Polizia di Stato, 2 operatori della Polizia di Stato, 1 unità cinofila antidroga della Polizia di Stato con il cane Kamicaze, 4 pattuglie della Polizia Locale. Sono state pertanto controllate tutte le aree “sensibili” del territorio comunale, anche in relazione alle segnalazioni pervenute al Sindaco. E’ stato eseguito un controllo capillare nello skate park dove, alle 15:30 circa il cane “Kamikaze” ha segnalato un giovane seduto su una panchina. Il giovane, un 26enne di nazionalità nigeriana residente a Schio, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana e di un grinder (macinino) e quindi segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza quale assuntore di sostante stupefacenti. Il controllo si è poi esteso ad un negozio vicino, senza riscontrare violazioni. Quindi le aliquote miste Polizia di Stato – Polizia Locale hanno raggiunto la stazione delle corriere, dove il cane ha segnalato un altro ragazzo, un 29enne di nazionalità marocchina residente a Torrebelvicino, trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana e anch’egli segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza. Quindi i controlli sono proseguiti alla stazione ferroviaria ed alla circolazione stradale di via Maestri del Lavoro, senza riscontrare violazioni. Poi è stato controllato il parco “Donatori di Sangue”, dove un giovane 19enne di nazionalità senegalese, residente a Schio, è stato trovato in possesso di poco meno di 1 grammo di marijuana. Il giovane, già molto noto alle forze dell’ordine, ha confermato di “collezionare” segnalazioni per uso di stupefacenti e di essere già alla 18ma segnalazione in Prefettura-UTG. In via Baccarini il cane ha trovato poi un frammento di hashish di un grammo abbandonato a terra da persone che si erano dileguate alla vista delle uniformi. Controllati altri esercizi pubblici, senza riscontrare alcuna violazione. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate e controllate circa 50 persone, delle quali 3 segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti.

Il Sindaco Valter Orsi, che da tempo segue la problematica con particolare attenzione, si è detto grato alle forze dell’ordine per la professionalità e l’impegno con cui gli operatori della Polizia di Stato e le pattuglie della Polizia Locale hanno portato a termine questo compito. “Abbiamo ormai una sorta di mappa in cui persone dedite al consumo e spaccio di stupefacenti si muovono” ha spiegato il primo cittadino “e questo è possibile non solo dalla puntuale ricognizione di ciò che si verifica sul territorio, mettendo insieme le tessere di un mosaico, ma anche da molte segnalazioni di cittadini su azioni e movimenti sospetti. Il mio ringraziamento si estende dunque anche loro e invito chiunque sia testimone di fatti che possono contribuire a sradicare questi fenomeni a farsi parte attiva informando le autorità. I fatti stanno dimostrando che con l’azione combinata di tutti possiamo ottenere buoni risultati nel contrasto di questo tipo di illegalità e che anche semplici apporti individuali aiutano a presidiare la nostra città, a fare prevenzione e a costruire i presupposti per intervenire nel posto giusto al momento giusto”.