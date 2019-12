Blitz all’alba a Vicenza: indagati Antagonisti No Tav

AGGIORNAMENTO H 12

14 le misure cautelari: due per gli storici leader di Askatasuna, Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli, due referenti dell’ala più oltranzista del movimento No-Tav, E.S. ed O.F. (rispettivamente Divieto di Dimora nei Comuni della Val Susa ed Obbligo di Presentazione alla P.G.), 7 militanti di Askatasuna, C.S., R.S., R.L., P.A., M.L., G.M. (Divieto di Dimora in provincia di Torino ovvero nei Comuni della Val Susa) e G.S. (Obbligo di Presentazione alla P.G.) e 3 esponenti antagonisti di Modena, infine G.M. del centro sociale Guernica, di Parma V. A. e di Vicenza, E.G. del centro sociale Bocciodromo (Divieto di Dimora in provincia di Torino).

Un blitz della Polizia è in corso stamattina contro storici antagonisti torinesi e del Nordest, impegnati da sempre nella battaglia contro il Tav: tra di essi indagini e perquisizioni anche tra gli attivisti del Bocciodromo di Vicenza. Da quello che si apprende dal Gazzettino, gli uomini della Digos stanno eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti dei leader e di militanti del centro sociale torinese Askatasuna, ma anche di esponenti di altri centri sociali di Padova e Modena. Le accuse ipotizzate nei confronti degli antagonisti – 14 le misure cautelari emesse dal gip e 16 perquisizioni – sono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.