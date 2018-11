Black out nell’Alto Vicentino e chiusure stradali in Veneto – Aggiornamenti

“Alto vicentino e Altopiano di Asiago. Ancora all’opera squadre della Protezione Civile in collegamento con la Sala Operativa istituita dalla Prefettura. TERNA ed ENEL stanno lavorando per garantire l’alimentazione dell’energia elettrica interrotta per intense perturbazioni atmosferiche e per le forti raffiche di vento abbattutesi nella tarda serata di lunedì”.

Permangono le criticità registrate a seguito del maltempo dei giorni scorsi per l’interruzione dell’energia elettrica, in diversi comuni della provincia, tra l’Alto vicentino e l’Altopiano di Asiago.

Si sono, infatti, rilevate di notevole entità i danni alle infrastrutture dell’alta tensione, gestite da TERNA, a seguito della caduta di alberi di alto fusto provocata dalle intense perturbazioni atmosferiche accompagnate da forti raffiche di vento nella tarda serata di lunedì scorso.

Le operazioni di ripristino risultano particolarmente complesse, attesa l’impervietà dei luoghi, essendo zone montuose e boschive.

Sia TERNA, che gestisce l’alta tensione, sia ENEL che gestisce la linea elettrica secondaria stanno operando, sin dall’immediatezza degli eventi, con proprie squadre per garantire l’approvvigionamento dell’energia elettrica in via provvisoria attraverso interventi di alimentazione alternativa, nonché con l’installazione di gruppi elettrogeni.

Tali interventi hanno consentito di fornire, finora, elettricità circa il 60% dell’utenza, in modo particolare nelle zone più urbanizzate, con previsioni di raggiungere la copertura della maggior parte del territorio interessato dagli eventi tra la serata di oggi e la giornata di domani.

Per quanto riguarda la circolazione viaria, permane la chiusura delle seguenti arterie viarie dovuta alla caduta di alberi e/o dello smottamento del terreno:

* S.P. 81, a Posina, in località “Griso”;

* S.P. 350, in località “Carbonare” fino a Lavarone (TN); –

* S.P.64 “Fiorentini”, in località “Malga Melegnon”;

* S.P. 73 “Valvecchia”, dal Comune di Valstagna al Comune di Foza.

* S.P. 85, a Pedemonte, in località “Carotte” al Km 2+500.

Sono, invece, state riaperte al traffico le altre strade prima chiuse:

* S.P.84 “Valdastico”, in località “San Pietro”.

* S.P.349, in località “Camporovere”, nel Comune di Asiago;

* S.P.46, in località S. Antonio del Pasubio fino a Pian delle Fugazze;

* S.R.11, a Torri di Quartesolo per la chiusura del ponte cosiddetto “palladiano” sul Tesina.