Bizzotto: “Vittoria della Lega è una rivoluzione politica”

“VITTORIA DELLA LEGA E’ UNA RIVOLUZIONE POLITICA PER TUTTA EUROPA. GRAZIE A MATTEO SALVINI ABBIAMO SCRITTO LA STORIA E ORA CAMBIEREMO l’EUROPA”

“Grazie a Matteo Salvini abbiamo scritto la storia: nulla sarà più come prima in Europa dopo la straordinaria vittoria di ieri. La Lega primo partito in Italia e tra i primissimi partiti di tutta Europa per numero di eletti è un risultato storico che rappresenta una vera e propria rivoluzione politica per tutto il continente. Una rivoluzione di democrazia e di libertà fatta da milioni di italiani contro l’Europa delle banche e dei burocrati e che ci consegna un mandato popolare ben preciso: cambiare da cima a fondo questa Europa e restituirla ai popoli e ai cittadini”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto, rieletta in Europa sull’onda di 94.812 voti di preferenza risultando il candidato della Lega più votato in tutta Italia dopo il leader Matteo Salvini.

“La vittoria della Lega è la vittoria del popolo contro le élite e le nomenclature di Bruxelles, ma è soprattutto la vittoria del nostro leader Matteo Salvini che ha realizzato un vero e proprio capolavoro politico, prendendo la Lega al 3% e facendola diventare l’epicentro della politica italiana ed europea. Oggi possiamo ben dire che l’Europa di Juncker, della Merkel, di Moscovici e di Macron è finita. Spetta a noi, con la forza di questo imponente successo elettorale, costruire una nuova Europa”.