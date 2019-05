Bisi e dintorni, sulla tavola dei ristoranti

Il via ufficiale è stato nella serata di venerdì 26 aprile al “Belvedere” di Villaga, ma serate e menu a tema proseguono per tutto maggio e giugno. Stiamo parlando della tradizionale rassegna enogastronomica che celebra i “Bisi” di Pozzolo, una produzione che richiama nell’Area Berica tanti buongustai.

Nei terrazzamenti di questa frazione in comune di Villaga, infatti, ci sono il microclima e il terreno ideali per la coltivazione di piselli di eccezionale qualità, tanto che i Ristoratori Confcommercio della zona, assieme all’Amministrazione Comunale, dedicano ogni anno a questo prodotto un mix tra piatti innovativi e della tradizione. Prossimi appuntamenti della rassegna denominata “Bisi e Dintorni” sono il 10 maggio al Ristorante Canonici di Barbarano (in menu anche delle “Crespelle con Bisi de Pozzolo e mazzancolle, con crema di morlacco” e una “Panna cotta verde, ai Bisi de Pozzolo e menta”. Si prosegue il 15 maggio alla Pizzeria Ristorante Cà Martina di Zovencedo con una ricca degustazione di pizze in cui i piselli autoctoni sono abbinati ad altri grandi ingredienti. E ancora, il 17 maggio alla Trattoria Sabrina di Villaga non mancherà, tra l’altro, il classico “Risotto con i Bisi de Pozzolo”, seguito da “Ossobuco con Bisi de Pozzolo”. Si conclude il 25 maggio alla Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga con un menu che vede tra i piatti proposti una “Tartare di manzo con gelatina di Bisi de Pozzolo, uovo marinato e fiori di maggio” tra gli antipasti e una “Lasagna gratinata con Bisi de Pozzolo, ortiche e fiore di zucchina ripieno al basilico e murlone Montemagno”. Per tutto il periodo della rassegna menu degustazione saranno disponibili, oltre nei locali appena citati, anche nelle seguenti trattorie di Pozzolo di Villaga: Gemma dei Berici, Valle Verde e All’Alpino.