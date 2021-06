Bimbo rischia di annegare, lo salvano i bagnini

Un bimbo di 10 anni ha rischiato l’annegamento a Rosolina Mare ieri, intorno alle 11. Il bimbo, che stava facendo il bagno nello stabilimento Serenella, per cause ancora in corso di accertamento, a un certo punto ha cominciato ad andare in difficoltà. Pronto l’intervento dei bagnini dello stabilimento che si sono gettati in mare e lo hanno portato in salvo. Immediate le manovre di rianimazione del piccolo che, per fortuna, non ha mai perso i sensi. Intanto erano stati allertati i soccorsi, sono arrivate le ambulanze del Suem ma anche Polizia e Carabinieri. Il piccolo, che ha inalato un po’ d’acqua, aveva una sindrome di annegamento di media gravità e, per questo, è stato chiamato l’elisoccorso che è intervenuto trasportando il bambino all’ospedale di Padova. Il bambino per fortuna non è in pericolo di vita.