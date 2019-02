Bimbo investito: lesioni gravissime ad un piede, testimoni dalla Polizia Locale

Purtroppo rimangono gravi le condizioni del bambino di 1 anno e mezzo che ieri intorno a mezzogiorno è stato investito da un autobus in piazza Castello. Secondo una prima ricostruzione pare che il bambino abbia lasciato la mano del nonno finendo così sotto una ruota del mezzo che in quel momento stava svoltando a destra da porta Castello per entrare nella piazza. Il bimbo non è in pericolo di vita ma è stato portato in gravi condizioni all’ospedale e ricoverato in terapia intensiva pediatrica con gravi lesioni ad un piede, che rischia di perdere. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la polizia locale e i carabinieri.

Ai passanti ieri si è presentata una scena straziante, con il piccolo incastrato sotto la ruota, sempre lucido, che piangeva.

La polizia locale ha invitato chiunque fosse presente a rivolgersi al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto per fornire testimonianze (telefono 0444545311, email polizialocale@comune.vicenza.it).