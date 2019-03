Bimbo di 16 mesi colpito da meningite: è grave

Grave caso di meningite al San Bortolo, dove, nel reparto di terapia intensiva pediatrica è ricoverato un bimbo di 16 mesi di Bolzano Vicentino, colpito da meningite fulminante. Non si tratterebbe di una forma contagiosa di infezione. Con lui in ospedale i genitori e lo staff medico con il primario Massimo Bellettato che lo sta curando. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza a pagina 16 dell’edizione cartacea. I sintomi si sono manifestati martedì e già mercoledì il bambino è stato portato al San Bortolo, in stato comatoso.

La notizia ha comprensibilmente scosso la comunità di Bolzano Vicentino e soprattutto i genitori dei bambini che frequentano lo stesso asilo nido, ‘Il Melograno’ di piazzale Oppi. Ma vista la forma non contagiosa e quindi non trasmissibile il Servizio di igiene pubblica dell’Ulss 8 Berica non ha disposto la profilassi.