Bimba muore dopo dimissioni ospedale

Accertamenti sono in corso per determinare le cause della morte di una bambina di 9 mesi di Bergantino (Rovigo). Sabato i genitori l’avevano portata al pronto soccorso di Legnago (Verona) che l’ha dimessa, facendola tornare a casa. In tarda mattinata di ieri il Suem 118 è intervenuto dopo essere stato chiamato perchè le sue condizioni si erano aggravate. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castelmassa che hanno avvertito la procura della Repubblica di Rovigo. ANSA