Bimba di 9 anni scopre ladro in casa: lui la aggredisce con lo spray urticante

Durante la rapina in casa un ladro, vistosi scoperto, ha indirizzato dello spray urticante verso una bimba di appena 9 anni: è successo ad Albettone il 9 maggio scorso. Una donna cinese di 26 anni ieri ha denunciato ai Carabinieri di Campiglia dei Berici una rapina avvenuta la sera prima: in tarda serata, infatti, un uomo incappucciato è entrato in casa da una finestra e ha rubato due anelli in oro. Nel mentre, nella stanza è entrata la figlia delle donna, una bambina di 9 anni: il ladro vistosi scoperto ha spruzzato dello spray urticante all’indirizzo della piccola, finita poi al pronto soccorso del capoluogo berico per tutti gli accertamenti del caso.