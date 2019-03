Bilancio Partecipativo, parte la seconda fase

Si è conclusa giovedì sera la fase informativa del Bilancio Partecipativo 2019, che ha visto il vicesindaco Matteo Tosetto presentare questo strumento alla cittadinanza, durante sei incontri organizzati nei quartieri dal 19 al 21 marzo. È stata l’occasione per far conoscere ai cittadini l’obiettivo di ridare identità ai quartieri, punti di riferimento riconosciuti sul territorio, attraverso il recupero del senso di appartenenza dei cittadini alla comunità in cui vivono e il bilancio partecipativo rientra a pieno titolo in questo intento. Questo strumento consente a tutti cittadini di Vicenza di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio comunale, per quest’anno pari a euro 400 mila euro, attraverso la presentazione di idee che poi saranno realizzate dal Comune. “Mi auguro che i cittadini accolgano con interesse questa opportunità e le novità che questa amministrazione ha deciso di apportare – spiega il vicesindaco Matteo Tosetto -, perchè sono convinto che sia un’ottima occasione per migliorare la città e i suoi quartieri. Spero quindi che i cittadini presentino numerosi progetti, che saremo fieri di realizzare”.

Si apre dunque adesso la seconda fase del processo partecipativo che prevede la presentazione delle idee progettuali a partire dal 22 marzo e fino al 16 aprile 2019, periodo durante il quale singoli cittadini, che abbiano compiuto 16 anni, associazioni, aziende, istituzioni pubbliche e private, categorie economiche, organismi formali e informali di rappresentanza collettiva, a condizione che risiedano o abbiano sede legale od operativa sul territorio comunale, potranno presentare le loro idee.

Gli interventi proposti dovranno riguardare esclusivamente proprietà comunali per un costo minimo di euro 30. mila euro ed un massimo di euro 50 mila euro. I temi sui quali presentare proposte progettuali saranno lavori pubblici di manutenzione straordinaria riguardanti gli spazi e le aree verdi, i parchi gioco, i giardini scolastici, l’arredo urbano e gli impianti sportivi.