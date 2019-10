Bilancio Partecipativo: il Consiglio comunale di Brendola approva il Regolamento

Il Consiglio comunale di Brendola ha approvato all’unanimità il regolamento del bilancio partecipativo proposto dall’amministrazione comunale per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative. Si tratta uno strumento di democrazia diretta che consente di contribuire a decidere come investire parte delle risorse del bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa cittadinanza. I cittadini, quindi, avranno la possibilità di presentare i progetti che ritengono più utili ed interessanti. Il consiglio comunale ha stanziato al riguardo la somma di 10.000 euro da destinare alla realizzazione del progetto che risulterà il più votato dai cittadini brendolani.

“Questa importante iniziativa è un vero strumento di educazione civica – commenta Giuseppe Rodighiero, Assessore al Bilancio – che consente ai cittadini di partecipare direttamente alle scelte pubbliche, stimolandone allo stesso tempo l’educazione economica e finanziaria, visto che la destinazione di una quota del bilancio comunale viene demandata alle scelte dirette dei residenti. Altresì, con l’occasione si vuole sensibilizzare i cittadini anche al rispetto dell’ambiente che altro non è se non un ben pubblico meritevole di tutela”. “I consiglieri hanno dimostrato sensibilità alla proposta – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – ed hanno unanimemente condiviso il regolamento per la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali del nostro ente”.

Tutti i cittadini interessati, associazioni, enti pubblici e privati della città, sono quindi invitati a presentare proposte. Le aree sulle quali presentare proposte progettuali riguarderanno lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente. La data ultima di presentazione della scheda progetto presso gli Uffici Comunali è fissata al 30 settembre 2020. Nel mese di ottobre 2020 verranno valutati i progetti da ammettere alla consultazione pubblica, che avverrà dall’1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 a mezzo votazione on line o in modalità cartacea presso gli uffici municipali e che coinvolgerà i brendolani dai 14 anni di età in su. A febbraio 2021 è fissata la proclamazione del vincitore e successivamente la realizzazione ed esecuzione dell’intervento. Presso il Comune sono disponibili le schede di partecipazione